FESTIVAL DEL CABRITO, SABOR QUE

-Con la calidez que caracteriza a Tamaulipas, el Pueblo Mágico de Tula recibió a las y los visitantes con brazos abiertos

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Tula, Tamaulipas.- Impulsando con fuerza el turismo, la economía de la región y demostrando el poder transformador del trabajo conjunto que se realiza en Tamaulipas entre autoridades, productores y familias, se vivió el sabroso Festival del Cabrito en el Pueblo Mágico de Tula.

Una celebración de tres días que concluyó con una cabalgata, el concurso regional de cabrito a la cazuela y más degustación de platillos, mezcales y cervezas artesanales, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

El funcionario destacó el gran impulso que el gobernador Américo Villarreal Anaya le está dando a la seguridad del estado y la infraestructura, lo que se traduce en más inversiones y visitantes al estado.

“Felicidades a todas y cada uno de los participantes en los diversos concursos realizados que mantienen vivas nuestras tradiciones, la unidad y el trabajo conjunto”, expresó.

Dentro de los mezcales participantes en el concurso con botella, la Medalla de Oro fue para 3 Elenas, de Elena Castellanos, de San Nicolás; el segundo lugar para Pecado Artesanal de Tula y Mante y en tercer lugar Sierra de San Carlos.

Mientras que en el concurso de Parrilleros de Cabrito el ganador fue Comedor Los Arcos de Tula, seguido de Zafra de El Mante y en tercer lugar Lobos de Mar de Altamira. Mientras que en Cabrito a la Cazuela, el equipo de El Cuerudo Tamaulipeco en primer lugar; segundo lugar el Son de Doña Tita y el tercero para el equipo Acuario.

“Apenas terminó el Festival del Cabrito y ya estamos listos para el Carnaval de Tamaulipas, una gran fiesta que une a Tampico, Madero y Altamira del 12 al 15 de febrero, con 1.3 millones de pesos en premios y conciertos gratuitos, los esperamos, no falten”, concluyó Hernández Rodríguez.

Cuarto Poder de Tamaulipas/