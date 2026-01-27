MEJORA COMAPA ALTAMIRA SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE EN COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO

*Efectúa organismo reparación de fugas del vital líquido y el desazolve y mantenimiento de tuberías de drenaje en diferentes puntos de ese sector

Dando respuesta oportuna a los reportes ciudadanos para optimizar los servicios que se brindan en la colonia Felipe Carrillo Puerto, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira realizó la reparación de fugas de agua limpia y el mantenimiento de la red de drenaje en ese sector.

Personal técnico especializado del organismo procedió en tiempo y forma al arreglo de fugas de agua potable registradas en las calles calle Jacaranda, entre Benito Juárez y Los Plátanos; calle 5, entre Avenida Las Torres y Las Flores, y en la calle 1, entre las vialidades 4 y 5, de la citada colonia.

De igual manera, con el apoyo de camiones de presión y vacío, efectuó trabajos de sondeo, limpieza, y mantenimiento de la línea general de drenaje de la calle Los Cedros, la cual se encontraba azolvada propiciando escurrimientos de aguas residuales, llevando a cabo labores similares en la calle Central 4.

Gracias a esas acciones, se mejora la calidad de vida de las familias residentes de la colonia Felipe Carrillo Puerto, generando bienestar y contribuyendo a la vez con la transformación de Altamira.

Cumpliendo con las instrucciones del alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, la COMAPA Altamira, que dirige el Dr. Gabriel Arcos Espinosa, trabaja con responsabilidad, compromiso, y profesionalismo para proporcionar un mejor servicio a la comunidad, dando atención oportuna a las demandas de la ciudadanía.