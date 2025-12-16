CARAVANA NAVIDEÑA LLEVA ALEGRÍA Y SORPRESAS A LAS COMUNIDADES DE GÓMEZ FARÍAS

El alcalde Frank de León encabezó los festejos decembrinos en los poblados de Venadito y El Riachuelo, entregando regalos y conviviendo con las familias de la región.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM. – Con el firme propósito de estrechar lazos con la ciudadanía y preservar las tradiciones de la temporada, el alcalde Frank de León continúa recorriendo el municipio a través de la Caravana Navideña, llevando momentos de sano esparcimiento y felicidad a los sectores más emblemáticos de la localidad.

Magia en la primaria Justo Sierra

La jornada festiva hizo una parada especial en el poblado Venadito, específicamente en la escuela primaria Justo Sierra. Durante la posada escolar, el edil compartió con alumnos, maestros y padres de familia, quienes disfrutaron de una tarde llena de entusiasmo.

Frank de León se mostró visiblemente satisfecho por la respuesta de la comunidad, destacando que el objetivo principal es contagiar a todos con la magia de las fiestas decembrinas y generar recuerdos inolvidables para los niños del sector.

Santa Claus visita El Riachuelo

El espíritu de la Navidad también se hizo sentir con fuerza en El Riachuelo. En este punto, la Caravana Navideña arribó acompañada por los personajes más icónicos de la temporada: Santa Claus y Mamá Clos, quienes se encargaron de distribuir regalos y sorpresas entre los asistentes.

Entre risas y música navideña, el alcalde convivió de cerca con los vecinos, reafirmando su compromiso de mantener un gobierno cercano a la gente. Al finalizar el evento, Frank de León aprovechó el espacio para enviar un mensaje de unidad a todo el municipio: “¡Felices fiestas a todos!”, expresó, cerrando así una jornada marcada por la armonía y la calidez humana.