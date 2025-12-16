REINSTALA SST COMITÉ ESTATAL DE CALIDAD EN SALUD PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y OPTIMIZAR LA ATENCIÓN MÉDICA 

ALFREDO GARCÍA BECERRA

VICTORIA, TAMAULIPAS.- Para coordinar las acciones y programas relacionados con la calidad de los servicios de salud e implementar una cultura eficiente en los procesos de atención y conectividad con las unidades médicas, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, tomó protesta a los integrantes del Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS).

Como parte del compromiso institucional que se tiene hacia la población tamaulipeca, centrada en la atención al paciente y por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se realizó la reinstalación de este Comité, en el cual se integró a la Cruz Roja y al Hospital Naval, así como al Aval Ciudadano (enlace entre las instituciones, los usuarios de los servicios de salud y sus voceros) como miembros estratégicos para fortalecer la gestión de la calidad en la atención médica.

“Con la reinstalación de este comité, se garantiza que los profesionales de la salud tengan una situación de impacto sobre la actividad que hacen en cada unidad de salud, en cada una de las áreas y la empatía con la que trabajan para que el paciente reciba un trato digno, con calidez y con sentido humanitario”, dijo Hernández Navarro durante la toma de protesta a los integrantes del organismo.

Explicó que se ha buscado compartir las acciones en el intercambio institucional para que el paciente, en un momento determinado, tenga el mejor sitio de atención en lo que se refiere a instalaciones de salud en el estado y que junto con la Cruz Roja y el CRUM, busquen el acercamiento interinstitucional para que sea atendido en cualquier unidad sin importar su derechohabiencia.

“Se han desarrollado una serie de medidas para incrementar la calidad de los servicios como son las redes de atención, las cuales se encuentra en la zona norte, centro y sur del estado, que por ejemplo, podemos tener un paciente con infarto que se presenta en el municipios de Tula e inmediatamente todas las zonas de atención, están informadas para ver a cual unidad debe de llegar, que inclusive puede ser una unidad rural para que reciba terapia trombolítica y después trasladarlo a un hospital para que reciba la atención necesaria”, expuso.

Entre las principales funciones que realiza el Comité Estatal de Calidad en Salud, es que todas las áreas trabajen con empatía para que el paciente reciba una atención médica con calidad y sentido humano; acceso efectivo y atención médica segura; establecer acciones para la mejora continua y que cada unidad médica, de los tres niveles de atención y con la participación de todas las instituciones, otorguen eficacia en la salud de los pacientes.

En este encuentro interinstitucional, se contó con la asistencia del subdelegado Médico del ISSSTE, Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán; el director del Hospital Naval, Jesús Mariano Escobar Ponce; la delegada Estatal de la Cruz Roja Mexicana, Graciela Guerra Álvarez; el director General de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza, Carlos Arturo González Castro; la directora General de Enfermería, Irma Barragán Alvarado; el comisionado Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, Martín Tofic Salum Fares; la secretaria Técnica del Comité Estatal, Karina Becerra Castañón, así como representantes del Sistema DIF Tamaulipas, IMSS Ordinario e IMSS Bienestar.

Cuarto Poder de Tamaulipas/