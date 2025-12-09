MARTES CIUDADANO LLENO DE ESPÍRITU NAVIDEÑO EN XICOTÉNCATL

En un ambiente lleno de espíritu navideño, este martes se llevó a cabo una nueva edición del Martes Ciudadano, donde la Presidenta Municipal, Mariela López Sosa, escuchó y atendió de manera directa a las familias de Xicoténcatl.

Durante esta mañana fresca de diciembre, se respiró paz, armonía y cercanía entre autoridades y población, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de mantener una atención cálida, cercana y humana.

La alcaldesa expresó que estas jornadas continuarán fortaleciéndose para dar respuesta a las necesidades de cada ciudadano, porque en estas fechas la unidad y el acompañamiento son valores fundamentales.