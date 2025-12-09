LIBERAN 100 MIL ALEVINES PARA REPOBLACIÓN ACUÍCOLA EN GONZÁLEZ

González, Tamaulipas; – El Gobierno de Tamaulipas del Dr. Américo Villarreal Anaya, a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura de la Secretaría de Desarrollo Rural, llevó a cabo una histórica liberación de 100 mil alevines de tilapia en la Presa Emilio Portes Gil, ubicada en el Ejido Nuevo Quintero de González, teniendo como como objetivo fundamental fortalecer el sector pesquero local, impulsar la economía de las familias del área rural y garantizar la seguridad alimentaria.

La iniciativa de repoblación acuícola es un paso firme en la estrategia del Gobierno del Estado, para potenciar las actividades primarias que son el sustento de gran parte de la población de González. La siembra de los 100 mil alevines de especies como Tilapia, se realizó con el apoyo técnico del equipo del Ing. Jorge de Jesús Montagner Mendoza, Subsecretario de Acuacultura y Pesca y a los pescadores locales, quienes estuvieron acompañados por el Director de Desarrollo Rural en el municipio MVZ Mijail Balleza, quien asistió en representación del Alcalde Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, reafirmando el compromiso de la administración a los proyectos de desarrollo rural en el municipio.

La Presa Emilio Portes Gil, siendo uno de los principales embalses hidrográficos que beneficia a la región, ahora contará con una población de peces robusta que fomentará la pesca responsable y sustentable, tal como lo promueven las políticas ambientales y de desarrollo económico.

La repoblación de la presa no solo beneficia directamente a los pescadores, sino que también contribuye al equilibrio ecológico del embalse y podría, a mediano plazo, generar un nuevo atractivo para el turismo de pesca deportiva, diversificando las fuentes de ingresos en el municipio.