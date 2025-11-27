ANUNCIA ALCALDE DE GONZÁLEZ APERTURA DE TEMPORADA DE GIRASOLES 2025; EL EVENTO INAUGURAL SERÁ EL DÍA 6 DE DICIEMBRE

González, Tamaulipas a 27 de Noviembre de 2025.- El Gobierno Municipal de González, a través de su Presidente Municipal, el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, informó que el municipio se declara listo para dar inicio formal a la Temporada de Girasoles 2025, un evento clave para el desarrollo económico y el fomento turístico de la región.

Indicó que la temporada ya ha comenzado la recepción de visitantes en la primera sección del Rancho Corrales Blancos, y que Rancho Betty abrirá sus puertas el día de mañana viernes 28 de noviembre.

El año anterior, González registró una afluencia de poco más de 75 mil visitantes, una cifra dos veces mayor que el año inmediato anterior, demostrando el potencial de este atractivo. Se espera que esta temporada, que se proyecta dure al menos un mes, incremente la llegada de turismo.

La apertura oficial de la temporada se llevará a cabo con un evento especial el sábado 6 de Diciembre a las 9:00 de la mañana en Rancho Betty. El programa incluirá actividades musicales y culturales, una exposición de fauna viva y una muestra gastronómica local.

El Dr. Zúñiga Rodríguez destacó que se ha establecido coordinación con la Secretaría de Turismo estatal y la Secretaría de Seguridad Pública para garantizar una estancia segura y de calidad para todos los visitantes.

Se invita a los turistas a aprovechar su visita a González para conocer otros puntos de interés como el Bernal de Horcasitas y la Tequilera La Gonzaleña, complementando la experiencia de contemplar los campos de girasoles.