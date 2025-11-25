TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO DE OPINNA: FORTALECIENDO LA VOZ DE LA INFANCIA EN TAMAULIPAS

El secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, encabezó la formalización de la tercera generación del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes, consolidando su derecho a la participación en la toma de decisiones estatales.

ALFREDO GARCIA BECERRA

Cd. Victoria, Tam. – En un acto de gran significado para la promoción de los derechos de la infancia, el secretario general de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González, formalizó la toma de protesta de la tercera generación del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes (OPINNA). Este Consejo tiene como objetivo primordial consolidar los pilares de la democracia al fortalecer el derecho fundamental de las niñeces a ser escuchadas y a participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

La iniciativa OPINNA (Observatorio Participativo e Inclusivo de Niñas, Niños y Adolescentes) busca integrar las voces de la infancia tamaulipeca en la construcción de la sociedad y en la toma de decisiones que atañen a su desarrollo y bienestar. Para esta tercera generación, se integró a un total de 33 Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) de entre 7 y 13 años, residentes en Tamaulipas, quienes actuarán como representantes de sus respectivos municipios.

El proceso de selección fue riguroso, requiriendo que los participantes enviaran un video donde identificaran una problemática de su comunidad, propusieran una solución innovadora, incluyeran opiniones de otros NNA y expusieran sus razones para querer formar parte de este órgano consultivo.

En este contexto, el municipio de El Mante tiene el honor de contar con Jeremías Lerma Torres como su representante en el Consejo OPINNA.

Durante la Tercera Sesión del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), celebrada en el marco de la toma de protesta, la presidenta municipal de El Mante, Patty Chío, junto a Sorel López Castro, titular de SIPINNA en El Mante, formalizó la firma de una carta compromiso. Este documento, suscrito también por Ivette Salazar Márquez, secretaria ejecutiva de SIPINNA Tamaulipas, garantiza la implementación de acciones concretas para proteger los derechos fundamentales de las NNA en el municipio.

A la sesión estatal, encabezada por la titular de SIPINNA en el estado, Ivette Salazar Márquez y el secretario general de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González se sumaron el subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas Gámez y representantes de diversas instituciones, como el director del Registro Estatal de la CEAV Tamaulipas, Lic. Ernesto Rodríguez Zapata, y la Mtra. Martha Cecilia Manzano Ortiz, en representación de la CODHE.

También estuvieron presentes los enlaces de SIPINNA de cada municipio, así como los alcaldes, destacando de la región sur Patty Chío de Mante; Mariela López Sosa de Xicoténcatl, el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez de González, Frank Yusef de León Ávila de Gómez Farías, y Yaneth Nájera de Nuevo Morelos, reafirmando el compromiso interinstitucional con la niñez tamaulipeca.