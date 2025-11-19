EL ALCALDE MELCHOR BUDARTH BÁEZ SUPERVISA PERSONALMENTE BACHEO EN ADOLFO LÓPEZ MATEOS PARA MEJORAR VIALIDADES EN OCAMPO

Con acciones concretas, el C.P. Budarth Báez reafirma su compromiso de brindar calles dignas y mejores espacios a las comunidades del municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – El compromiso del alcalde C. P. Melchor Budarth Báez con la mejora continua de las comunidades de Ocampo se mantiene firme. Recientemente, se llevaron a cabo importantes trabajos de bacheo en el poblado Adolfo López Mateos, una acción que busca optimizar las condiciones de las vialidades en este sector.

Los trabajos se concentraron en las calles aledañas a la plaza principal del poblado, un punto clave de encuentro y tránsito. El propio alcalde C. P. Melchor Budarth Báez estuvo presente, supervisando personalmente la calidad y el avance de las labores realizadas.

Durante su visita, el edil destacó la importancia de estas obras para la calidad de vida de los habitantes. “Con hechos, seguimos trabajando para que cada comunidad de Ocampo cuente con mejores vialidades y espacios dignos”, afirmó Budarth Báez, reiterando que la meta de su administración es dotar a todo el municipio de infraestructura de calidad.

Estas acciones forman parte del plan de mejoramiento urbano que el gobierno municipal ha implementado, buscando no solo reparar daños existentes sino también prevenir el deterioro de las calles y garantizar una circulación más segura y fluida para todos los ciudadanos.