CERCANÍA Y DIÁLOGO EN RANCHO SAN MANUEL

Mariela López Sosa, Presidenta Municipal de Xicoténcatl, sostuvo una charla cordial con las familias del Rancho San Manuel, en un encuentro que permitió reafirmar la cercanía con la comunidad y escuchar de primera mano sus necesidades, inquietudes y proyectos.

Durante la reunión, la alcaldesa compartió un diálogo abierto con las y los habitantes, destacando la importancia de mantener espacios de comunicación directa que impulsen la vida comunitaria y la participación ciudadana. Las familias expresaron su agradecimiento por esta proximidad, que brinda confianza y atención a cada una de sus voces.