EVALÚAN TRABAJO DE LOS DISTRITOS DE SALUD PARA EL BIENESTAR

*Para fortalecer la coordinación y atención médica en favor de los pacientes

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.- Bajo la política nacional y con la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, de mejorar y unificar los servicios de salud para que la población reciba una atención óptima, de calidad, con equipo e insumos necesarios, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, inauguró los trabajos de la reunión de Evaluación de los Distritos de Salud para el Bienestar y Coordinación Interinstitucional 2025.

Acompañado por el coordinador Estatal del IMSS Bienestar, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, el titular de la dependencia estatal, destacó el trabajo que se ha realizado con todo el Sector Salud para dar respuesta a las necesidades de atención que requieren los pacientes, “el gobernador nos ha pedido que reforcemos la nueva política de salud y esto se logra con el intercambio de servicios, la voluntad y la disposición de todos”.

En el encuentro, agradeció la participación y apoyo del IMSS Bienestar, ya que con el nuevo sistema, se han generado cambios importantes como es la operatividad de las unidades y la aplicación del modelo único de atención para quienes no cuentan con un servicio médico, para ello la Secretaría de Salud es el organismo rector que supervisa al IMSS Ordinario, ISSSTE, Sedena, Pemex, hospitales, clínicas y consultorios particulares, así como atiende cualquier eventualidad que pudiera registrarse.

Por su parte Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, dijo que, en este encuentro edificador y productivo, en donde maneja la operatividad de 18 hospitales de segundo y tercer nivel; 28 centros médicos especializados y 335 unidades de tercer nivel de atención; aunado a la revisión y complementación de plantillas; la adquisición y mantenimiento de equipamiento; conservación de la infraestructura y dotación adecuada de medicamentos e insumos, “no debemos olvidar que todos somos uno mismo y el principal punto de unión, es la salud de los tamaulipecos”.

En esta jornada intensiva y constructiva de los Distritos de Salud para el Bienestar y Coordinación Interinstitucional 2025, se trabajará durante 2 días para supervisar los avances y retos a los que se ha enfrentado en el quehacer diario el personal de salud para identificar las áreas de mejora y optimizar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros.

Los indicadores a evaluar suman 38 componentes que incluyen programas de medicina preventiva, promoción de la salud, servicios de atención médica, enseñanza, enfermería, calidad, planeación, entre otros; así como el componente de los servicios de salud de IMSS Bienestar, quienes compartirán la visión y desempeño de los servicios de manera integrada durante el periodo comprendido de enero a septiembre de este año.

En esta reunión, formó parte del presídium el director General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Gabriel de la Garza Garza; el director General de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza, Carlos Arturo González Castro; la directora General de Planeación y Desarrollo del Sector Salud, Loyda Ramírez López; el Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Mario Alberto Rebolledo Urcádiz; entre otros invitados.