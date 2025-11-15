SANTA FE DIRÁ ADIÓS A LA SEQUÍA: ANUNCIA ALCALDE INCLUSIÓN AL PLAN HÍDRICO MUNICIPAL

En el 89 Aniversario del Ejido, el Dr. Zúñiga Rodríguez reafirma el compromiso de su administración para solucionar de manera definitiva la escasez del vital líquido en cada temporada de estiaje.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

González, Tam. – En un ambiente de celebración y compromiso cívico, el Ejido Santa Fe conmemoró su 89 Aniversario con una jornada festiva que contó con la presencia del Presidente Municipal, el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez.

Las festividades iniciaron con un recorrido inaugural en el que participó el edil, seguido de la solemne ceremonia de Honores a la Bandera 🇲🇽 realizada en el Salón de Actos del ejido. El evento reunió a la ciudadanía, quienes acompañaron a los niños y niñas de los planteles educativos del poblado en la presentación de diversos números culturales, llenando el ambiente de color y tradición.

El momento clave de la jornada fue el mensaje emitido por el Dr. Zúñiga Rodríguez, quien abordó una de las problemáticas históricas que afecta a la comunidad: la escasez de agua.

El Presidente Municipal fue enfático al declarar que “Santa Fe está considerado en el Plan Hídrico de esta administración”. Este anuncio representa una solución definitiva y a largo plazo para los habitantes, asegurando que el ejido “dejará de sufrir por falta del vital líquido en cada temporada de estiaje”.

Al concluir su intervención, el Dr. Zúñiga Rodríguez reafirmó el compromiso de su gobierno: “Seguimos trabajando con esfuerzo y dedicación, para atender las verdaderas necesidades de nuestro municipio.” El anuncio fue recibido con optimismo por la comunidad, marcando el inicio de una nueva etapa de bienestar para el Ejido Santa Fe.