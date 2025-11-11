SUPERVISA MARIELA LÓPEZ SOSA TRABAJOS DE BACHEO EN LA ZONA CENTRO Y TRAMOS CARRETEROS DE XICOTÉNCATL

Mariela López Sosa, Presidenta Municipal de Xicoténcatl, supervisó los trabajos de bacheo y mejoramiento vial en la zona centro, así como en los tramos carreteros Xicoténcatl–El Limón y Xicoténcatl–Calles, reafirmando el compromiso de su gobierno con la seguridad y movilidad de la ciudadanía.

Durante el recorrido, destacó que estas acciones continuarán en diferentes sectores del municipio para atender las vialidades más transitadas y mejorar las condiciones de circulación para automovilistas y peatones.

“Estamos trabajando con responsabilidad para mantener nuestras calles en buen estado; es una labor que beneficia a todos”, mencionó la alcaldesa.