MELCHOR BUDARTH BÁEZ IMPULSA LA SALUD EN OCAMPO: LOGRA HISTÓRICA DONACIÓN DE AMBULANCIA ANTE PEMEX

Gracias a la gestión directa del alcalde, el municipio refuerza su capacidad de respuesta médica con una unidad de última generación para el beneficio de las familias.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

OCAMPO, TAM. – En un avance significativo para la infraestructura de salud local, el municipio de Ocampo recibió formalmente una ambulancia de última generación donada por Petróleos Mexicanos (PEMEX), fruto de las gestiones encabezadas por el alcalde, el C.P. Melchor Budarth Báez.

Esta entrega representa un pilar fundamental en la estrategia de fortalecimiento a la atención ciudadana. Con la incorporación de esta unidad totalmente equipada, el Gobierno Municipal garantiza una respuesta más ágil y eficiente ante emergencias médicas, asegurando que los traslados se realicen bajo los más altos estándares de seguridad.

La llegada de esta unidad representa una mejora sustancial en la capacidad de atención ciudadana. La ambulancia, permitirá a las autoridades locales responder con mayor prontitud a los llamados de auxilio, garantizando traslados seguros y eficientes para los pacientes que lo requieran. Esta gestión fortalece atención digna para la ciudadanía.

Con esta acción, la administración de Melchor Budarth Báez reafirma su compromiso de trabajar en sinergia con instituciones federales y empresas productivas del Estado para elevar la calidad de vida de los habitantes de Ocampo, consolidando un sistema de salud más robusto y cercano a la población.