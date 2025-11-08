GONZÁLEZ, TAMAULIPAS, ES PIONERO NACIONAL: RECIBE ALCALDE EL PREMIO ALMA 2025 DE AMMAC POR SU MODELO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Ciudad de México,– El municipio de González, Tamaulipas, sigue destacando en la educación nacional al recibir el Premio ALMA 2025 de la Asociación de Municipios de México A.C. (AMMAC) en la categoría de Educación, gracias a su innovador Proyecto de Educación Superior.

El galardón, entregado en la Ciudad de México, reconoce la visión y el impacto del modelo educativo implementado en el municipio, posicionándolo como pionero a nivel nacional.

El alcalde de González Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, expresó su profundo agradecimiento y entusiasmo por el reconocimiento: “Me siento muy agradecido por haber sido considerado para recibir el Premio ALMA 2025. Este premio es fruto de haber postulado el Proyecto de Educación Superior en nuestro municipio en la categoría de Educación. Y me llena de entusiasmo saber que González está siendo pionero a nivel nacional, y que este modelo es algo que va a tener impacto en todo el país.”

El edil enfatizó que este logro es resultado de la confianza y el trabajo en equipo con instituciones y líderes como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y su director, el Dr. Arturo Reyes Sandoval y el Gobernador de Tamaulipas Dr. Américo Villarreal Anaya.

La ceremonia de premiación sirvió también como plataforma para establecer y fortalecer vínculos estratégicos a nivel nacional. El alcalde tuvo la oportunidad de saludar a importantes funcionarios como Santiago Nieto (Director del IMPI) y Alejandro Murat (Senador y Exgobernador de Oaxaca), entre otros.

“Estoy seguro de que haremos también equipo para seguir gestionando y fortaleciendo a González. Porque para que sucedan cosas diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes, y seguro estoy de que vamos a cumplir con los 3 compromisos prioritarios, y de que nuestro municipio será mucho más sólido,” concluyó el alcalde, reafirmando su compromiso con la transformación y el progreso del municipio.

Este premio consolida a González como un referente en la municipalidad mexicana y subraya el poder de la educación como motor de cambio y desarrollo social.