INICIA LA CELEBRACIÓN DEL XANTOLO 2025 EN EL MANTE

* Familias mantenses vivirán un fin de semana lleno de tradición, color y memoria.

El Gobierno Municipal de El Mante, que encabeza la alcaldesa Patty Chío, invita a toda la ciudadanía a participar en las festividades del Xantolo 2025, una celebración que honra la vida, la memoria y las tradiciones más arraigadas de nuestra región.

Las festividades darán inicio este viernes 31 de octubre a las 18:30 horas con la tradicional entrega de dulces y calaverita en la puerta principal de la Presidencia Municipal, donde niñas, niños y familias podrán disfrutar de un ambiente de convivencia, alegría y color.

El sábado 1 de noviembre, en la Plaza Principal, se llevará a cabo el Gran Altar Comunitario, espacio en el que las familias mantenses rendirán homenaje a sus fieles difuntos.

Ese mismo día, a partir de las 18:30 horas, se realizará la Procesión de Catrinas y Catrines, acompañada por la Cuadrilla de Xantolo del ejido Ojo de Agua, partiendo desde las calles Juárez y Monterrey hacia la Presidencia Municipal.

Como parte del programa, también se presentará el Altar de Muertos para Mascotas, el Concurso de Catrinas y Catrines, y la exposición de esculturas monumentales de Alebrijes, que llenarán de arte y color el corazón de la ciudad.

“¡Celebremos juntos el Xantolo en El Mante, honrando nuestras raíces y nuestra historia! El Gobierno Municipal les invita a participar en esta gran celebración que une a las familias con el recuerdo de nuestros seres queridos”, expresó la alcaldesa.

La presidenta Patty Chío invitó a las familias a sumarse a cada una de las actividades que dan vida y color a los espacios públicos de esta ciudad.