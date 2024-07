RECHAZO COOPERATIVISTA A ILEGAL CONVOCATORIA DE ELECCIÓN, MANIPULADA POR ESPURIO DIRIGENTE Y VULGARES AMBICIOSOS.

Rotundo fracaso de convencimiento a socios, falseando traiciones en la verdadera lucha cooperativista “Joel de la Rosa González”, con firmeza convicción y lealtad les dan portazo

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE, TAM. – Ante una serie de hechos que pretenden desviar el buen rumbo y destino que la familia cooperativista lleva buscando justicia por las violaciones de derechos humanos que les cometieron desde la fraudulenta quiebra de Ingenio Mante, este domingo los miembros de la verdadera lucha cooperativista “Joel de la Rosa González marcaron su posicionamiento y rechazo unánime, al circo de la desfachatez y cinismo cuya carpa pretenden instalar espurios y ambiciosos.

Para abrir boca, el presidente del consejo de administración Fernando Ambriz García, descartó el infundio que propalan para convencer a socios de que él y el tesorero Juan Aaron Requena ya habían abandonado esta lucha, “Ni Juan Aaron ni yo les hemos dado el visto bueno para engordarles el caldo,

nosotros seguimos leales al grupo y en el lugar correcto”, destacó e invitó a que hagan caso omiso a las falacias de esos desesperados vulgares ambiciosos, advirtiendo que quienes se dejen llevar por el canto de las sirenas serán borrados del verdadero padrón cooperativista, donde con alegría y satisfacción ya hay buenas noticias.

Por su parte el apoderado Jorge Joel de la Rosa Ramírez, al comentar la exhibición de la podredumbre que traen los antagónicos y traidores natos, peleando migajas: la sección de consumo, tinacos, rentas de predios y lotes, armando convocatorias para presidir los consejos, preguntó a la audiencia si estaban de acuerdo a que esa gavilla de pillos les representara, de manera unánime gritaron NO en claro repudio.

Agregó que estos falsos redentores no soportan que una persona más joven les haya demostrado con un gran equipo y esfuerzo de miembros, hallan sacado adelante esta lucha, ¡no lo soportan y están desesperados ¡remarcó.

Reiteró el compromiso que desde un principio hizo con ellos de defender hasta el final, “no voy a permitir que nadie siga ofendiendo a mi familia cooperativista”

Ese, remarcó, “es el compromiso leal que tengo con ustedes, como al que ustedes le tienen a mi padre, el único reconocido de haber hecho el reclamo de los fideicomisos”.

Destacó que con la esencia de la democracia pura con que se lleva esta lucha, el control de la misma le pertenece a la mayoría, “el control es de ustedes, yo bailo a como ustedes me lo ordenen” les dijo.

Advirtió a los que no quieren entender y anden jugando al Ángel y Demonio que ya están grandecitos para dejarse engañar con cuentos, poque el borrador de lápiz esta nuevecito y listo para actuar.

Los testimonios de la embestida por parte de los apurados y angustiados falsarios, se dieron en cascada en esta sesión y Amparo fue uno de ellos “esta semana tres veces me han ido a buscar, conmigo no van a lograr nada, yo pertenezco a este grupo, a mí me gusta la lealtad, ser persona de palabra, yo jamás voy a defraudarles dijo.

“Estas gentes no tienen vergüenza me hicieron llegar una lista de 23 socios, donde el consejo de administración que ellos tienen, nos da de baja y después de haber hecho esto, vienen a que les firmen un poder para apoyarles, destacó el tesorero del consejo de admiración Juan Aarón Requena.

Victos Ramírez testigo de muchas discusiones que Gregorio tuvo con Joel escuchó cundo le dijo: tú eres el consejero más intransigente y el que más nos ha costado, ese fue el rompimiento, quería más dinero ya no había, ahorita quiere nombrar sus consejos y ser el apoderado porque dice que él ya sabe los caminos,

Tomás Rábago, el compañero Joel de la Rosa, González, es nuestro gran líder de muchos años, era la única persona que se preocupaba por los campesinos y obreros y aseguró aseguro que esas personas siempre han estado en contra, “siempre se cobijaban con Joel” y agregó ante las buenas noticias, que. esa bendición de dios, todos la vamos a ver, vendrá a redundar en la economía de Mante, gracias a dios, a nuestro guía moral, apoderado y consejos. Hay que unirnos todos en uno solo y si vienen aquí, lo vamos a sentir, porque aquí ya no tendrán cabida