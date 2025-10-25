ALCALDE DE GONZÁLEZ, DR. MIGUEL ZÚÑIGA, SE INTEGRA A COMISIÓN CLAVE PARA LA PLANEACIÓN METROPOLITANA DE TAMPICO, TAMAULIPAS Y VERACRUZ

González, Tamaulipas. – El Gobierno Municipal de González, encabezado por el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, fortalece su participación en la planeación regional al ser integrado el Presidente Municipal a la recién creada Comisión de Revisión de Proyectos Estratégicos del Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano de la Zona Metropolitana Interestatal de Tampico (ZMIT).

Esta decisión se tomó durante la Tercera Sesión Ordinaria de 2025 del Consejo, celebrada con éxito en Ciudad Madero, y marca un avance significativo en las aspiraciones de González de seguir creciendo y posicionándose como un municipio viable para el desarrollo y la inversión privada junto a toda la región sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz.

El Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, representado en el acto por el Secretario del Ayuntamiento Lic. Jaime Salgado Portes, se une a este selecto grupo de líderes, asumiendo una responsabilidad vital para dar seguimiento a las obras y proyectos más apremiantes que impactan directamente el bienestar y desarrollo de los municipios que conforman la ZMIT. En este sentido, a pesar de que González es un municipio recientemente integrado a la Zona Metropolitana, vuelve a posicionarse como una localidad pujante y con visión de futuro en la región.

La Comisión, que también integran expertos técnicos, representantes de la sociedad civil y especialistas en seguimiento ambiental, tiene como objetivo asegurar que los proyectos intermunicipales se desarrollen de manera eficiente y con una visión de futuro.

Con su participación, el Alcalde de González llevará la voz de su municipio a la mesa de trabajo de la ZMIT, mejorando con ello las posibilidades de que el desarrollo metropolitano beneficie a su población.

Durante la sesión, el Consejo también impulsó la propuesta para que la ZMIT-Tampico se postule como sede del encuentro nacional de la Red Nacional Metropolitana (ReNaMet 2026), una iniciativa que busca proyectar el desarrollo de la zona a todo el país.