CORRIENDO POR LA FAUNA; CELEBRA 80 AÑOS EL ZOOLÓGICO TAMATÁN

-Ocho décadas de aprendizaje, diversión, conservación y conexión con la fauna que sigue cautivando corazones

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El Zoológico Tamatán convoca a ser parte de un evento histórico en su 80 aniversario, e invitan a la primera carrera oficial “Corriendo por la Fauna”, una experiencia vibrante y llena de energía que combina deporte y compromiso con la conservación.

Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT) destacó que la carrera de aniversario será el próximo 23 de noviembre en un recorrido sorpresa.

Las y los asistentes podrán correr, trotar o caminar en un emocionante recorrido de 5 o 10 kilómetros.

“Esta carrera no solo celebra ocho décadas de historia del emblemático Zoológico Tamatán, sino que también busca inspirar a la comunidad a conectar con la vida silvestre y apoyar la preservación de nuestro planeta”, destacó el funcionario estatal.

“Ven con tu familia, amigos o en solitario, y vive una mañana inolvidable, inscríbete ahora y sé parte de esta gran fiesta por la fauna, donde cada paso cuenta para un futuro más verde”.

Cabe destacar que el costo para participar es de 350 pesos y sd adquiere en las taquillas del Zoológico Tamatán.

Cuarto Poder de Tamaulipas/