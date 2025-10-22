MARIELA LÓPEZ SOSA IMPULSA EL DEPORTE Y EL SANO ESPARCIMIENTO DE LAS FAMILIAS XICOTENQUENSES

ALFREDO GARCÍA BECERRA

El Gobierno Municipal de Xicoténcatl, encabezado por la presidenta Mariela López Sosa, continúa promoviendo actividades que fomentan el deporte, la convivencia y el sano esparcimiento entre las familias xicotenquenses.

Este domingo 26 de octubre a las 5:30 de la tarde, la Plaza Principal de Xicoténcatl será el escenario de un gran evento gratuito de lucha libre profesional, donde destacados exponentes del pancracio mexicano ofrecerán un espectáculo lleno de emoción, energía y diversión para chicos y grandes.

El cartel está encabezado por la Lucha Súper Estelar, protagonizada por Parkita y New Star Luna contra Cristian Wolf, Genuino y Princesa Maya.

En la Lucha Semifinal Estelar, Dragon King, Mosco Jr. y Mariza se enfrentarán a Bellator, Metasis y Rey Sombra.

También se contará con la Tercera Lucha de Locura entre Spider Boy y Gladiador Jr. frente a Luchador Aztaroth; la Segunda Lucha en Tres Esquinas, con Piedra, Boy London y Ciber Boy; y la Lucha Inicial en Mano a Mano, donde Ángel del Infierno se medirá ante Penumbra Xtrem.

Este evento forma parte de las actividades de conmemoración al mes de la lucha contra el cáncer de mama, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con la promoción de la salud, la unión familiar y la recreación para todos.

¡Asiste con tu familia y disfruta de un espectáculo lleno de adrenalina y diversión!

Xicoténcatl, un gobierno que nos une.

Cuarto Poder de Tamaulipas/