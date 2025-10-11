AMANDA MIGUEL ARRIBA A MATAMOROS PARA CERRAR EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA COSTA DEL SENO MEXICANO

​La icónica cantante fue recibida con gran entusiasmo en el aeropuerto Servando Canales, previo a su concierto gratuito de este domingo en la Plaza Principal, que promete ser un cierre espectacular para el evento cultural.

​ROCÍO GARCÍA BECERRA

​Matamoros, Tam. – La gran expectación por el cierre del Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano se hizo evidente esta tarde en el aeropuerto Servando Canales de Matamoros, ante el arribo de la cantante Amanda Miguel. La artista fue recibida con notable entusiasmo por sus admiradores y la prensa local, que aguardaban su llegada.

La intérprete de éxitos inolvidables como “Él me mintió” y “Castillos” ofrecerá este domingo 12 de octubre un gran concierto gratuito en la Plaza Principal, H. Matamoros, poniendo el broche de oro a esta edición del Festival.

Además del acceso libre, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar el espectáculo desde la zona con causa del DIF Matamoros. Este espacio especial, con boleto de acceso, tiene como fin contribuir a los proyectos sociales del organismo.

Durante varias semanas, el Festival Internacional de Otoño ha congregado a artistas locales, nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes del norte del país. Amanda Miguel promete un cierre lleno de emoción para toda la comunidad matamorense.

Debido a la magnitud del evento, se informa a la ciudadanía que la calle Sexta, desde González hasta Morelos, permanecerá cerrada al tránsito vehicular a partir de hoy, sábado, a las 9:00 p.m. y hasta el lunes 13 de octubre.