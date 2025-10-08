RECONOCE ARMANDO MARTÍNEZ AL SECTOR ADUANERO COMO FORTALEZA DE ALTAMIRA

ALFREDO GARCÍA BECERRA

En el marco de la toma de protesta del Comité Ejecutivo 2025-2027 de la Asociación de Agentes Aduanales de Tampico y Altamira A.C., el presidente municipal, Dr. Armando Martínez Manríquez, destacó la relevancia estratégica del sector aduanero como motor del desarrollo regional, y como una de las principales razones por las que Altamira ha sido reconocido por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, como un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar.

Durante su participación en el evento, el alcalde felicitó al nuevo presidente del organismo, A.A. Rolando César Ramírez Monroy, así como a todos los integrantes del nuevo comité, reiterando su respaldo institucional y compromiso para seguir fortaleciendo la sinergia entre el gobierno municipal y el sector aduanal y portuario.

“Altamira es un puerto pujante, considerado ya un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, por ello seguiremos trabajando de la mano con todos los sectores, como aliados estratégicos en la construcción de una región unida, más competitiva, más próspera y con mayor bienestar para todas las familias”, expresó Martínez Manríquez.

El alcalde también reconoció la presencia del A.A. José Ignacio Zaragoza Ambrosi, presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), a quien refrendó el compromiso de su administración por generar condiciones que impulsen el crecimiento sostenido del sector.

Con acciones como esta, el Gobierno de Altamira continúa consolidando su visión de desarrollo económico con bienestar social, reconociendo a los actores clave que impulsan la competitividad del puerto y fortalecen su posicionamiento como eje logístico del país.

Cuarto Poder de Tamaulipas/