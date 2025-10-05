FORTALECE EL DIF MANTE SEGURIDAD EN LAS MUJERES

*Clausura curso de Primeros Auxilios y RCP, coordinado por DIF El Mante, Centro Libre para Mujeres y Protección Civil estatal, en donde 162 mujeres aprendieron herramientas de auxilio.

Con gran éxito se llevó a cabo el curso de Primeros Auxilios y RCP que el Sistema DIF El Mante en coordinación con el Centro Libre para Mujeres realizaron en materia de prevención, dirigido a mujeres mantenses.

La Presidenta Municipal Patty Chío clausuró la jornada de 3 días de capacitación donde un total de 162 mujeres que cumplen distintos roles en sociedad, educación y dependencias de gobierno, aprendieron las técnicas de seguridad y protección civil para brindar auxilio en una emergencia.

“Lo que han aprendido no solo ayuda para sus lugares de trabajo, sino donde estemos, lo importante es que ustedes tienen los conocimiento y están preparadas para responder en una emergencia, felicidades por el tiempo dedicado a la capacitación que puede ser la diferencia en la escuela, el hogar, la oficina o en el entorno” dijo la Presidenta Municipal al señalar que el curso tiene valor curricular y se proporcionó en forma totalmente gratuita.

La directora del sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez, agradeció el total respaldo de la Lic. Georgina Lerma

Coordinadora del Centro Libre para Mujeres y el Lic. Juan José Aquino subdirector regional de Protección Civil en El Mante que con respaldo del Gobierno Estatal y Municipal contribuyen para proporcionar las herramientas necesarias a las mujeres que aceptaron la convocatoria para capacitarse en Primeros Auxilios y técnicas de RCP.

“Como gobierno, buscamos garantizar la seguridad de la ciudadanía y que mejor que recibir la capacitación de los expertos en protección civil del gobierno del Estado a quienes agradecemos por este curso” dijo.

Con estas acciones, el Gobierno de El Mante abre espacios a las mujeres para vincularlas en la transformación que junto a la Doctora Claudia Sheinbaum y al Gobernador Américo Villarreal Anaya se cumple en materia de protección civil. Además, se les proporcionó la cartilla de los derechos de las mujeres que distribuye el Gobierno Federal a través de los centros libres.