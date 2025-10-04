INOLVIDABLE VELADA MUSICAL DELEITA A MANTENSES EN EL XXXII FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA COSTA DEL SENO MEXICANO

El Teatro del IMSS se engalanó con el talento de artistas tamaulipecos, ofreciendo una noche llena de música y tradición.

ALFREDO GARCIA BECERRA

Mante, Tamaulipas – Una noche mágica e inolvidable vivieron los mantenses este sábado en el Teatro del IMSS, al ser testigos de un espectáculo musical de primer nivel. En el marco del XXXII Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano, el quinteto femenino tampiqueño “Elgar Diseño Musical”, el tenor mantense Cosme Infante, y las sopranos Estefanía Rivera y Ashanti Castañeda, unieron sus voces y talento para ofrecer una velada que celebró la riqueza musical de la región.

Los asistentes, privilegiados de disfrutar de la única presentación de Elgar en este Festival, fueron transportados a través de un recorrido musical que abarcó desde el guapango hasta la música de cámara y clásica. Las interpretaciones de temas emblemáticos del estado, como “Tampico Hermoso”, “El Maderense” y el “Corrido Tamaulipeco” en la voz del tenor Cosme Infante, resonaron con el fervor del público. La soprano Estefanía Castañeda cautivó con su interpretación de “La Petenera”, mientras que Ashanti Castañeda emocionó con el “Lamento de Amor” de Rigo Tovar.

Un emotivo homenaje al altamírense Cuco Sánchez fue otro de los puntos destacados de la noche. Las voces de Ashanti Castañeda, Cosme Infante y Estefanía Rivera se unieron para interpretar “La Cama de Piedra”, “Grítenme Piedras del Campo” y “Fallaste Corazón”, respectivamente, recordando el legado del icónico compositor. Para cerrar esta sección, Castañeda interpretó “Punto y Coma” de Lolita de la Colina, Cosme Cantó “El Triste” de Roberto Cantoral, y luego ambos a coro junto al público cantaron “El Navegante” de José Sierra Flores.

El Prof. Saúl Acosta Guerrero, director de Cultura del municipio, acompañado de las regidoras Judit Amaro Rivas, Alejandra García Hernández y San Juana Doria Arredondo, entregó a los artistas participantes un reconocimiento a nombre de la Presidenta Municipal Patty Chío de la Garza, en conjunto con el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y el ITCA. Se reconoció su valiosa participación, su talento, compromiso y amor por las tradiciones y expresiones artísticas, destacando su contribución al enriquecimiento y fortalecimiento de la identidad cultural de Mante.

La emoción y el entusiasmo del público fueron tales que, al finalizar el programa, corearon al unísono “otra, otra, otra”, pidiendo a los artistas un tema más. El quinteto femenino, el tenor y las sopranos complacieron la petición, cerrando la noche con la excelsa melodía de “Bésame” de Consuelo Velázquez, dejando un recuerdo imborrable en el corazón de los asistentes a esta inolvidable velada musical.