GONZÁLEZ BRILLA COMO SEDE DE LA GRAN FINAL DE LA COPA TAMAULIPAS DE PESCA DEPORTIVA

La Presa Estudiante Ramiro Caballero se consolida como un destino turístico clave, impulsando el crecimiento económico y atrayendo a familias de todo el estado.

González, Tamaulipas – El municipio de González se vistió de gala para albergar la Gran Final del Serial de la Copa Tamaulipas de Pesca Deportiva, el torneo de pesca más importante del estado, organizado por Caza y Pesca Tamaulipas. La Presa Estudiante Ramiro Caballero, con su belleza natural, fue el escenario perfecto para esta competencia que atrajo a cientos de participantes y familias, consolidándose como un destino turístico potencial con un impacto económico significativo para la región.

El evento deportivo, que superó todas las expectativas, reunió a más de 350 participantes en total. La competencia contó con la participación de 39 embarcaciones, 250 pescadores de orilla y 28 kayaks, demostrando la diversidad de modalidades de pesca y la destreza de los competidores. La emoción se mantuvo durante toda la jornada, culminando con la entrega de más de $200 mil pesos en premios a los ganadores.

La importancia del evento fue resaltada por la presencia del alcalde de González, el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, quien fungió como anfitrión y dio la bienvenida a todos los participantes. También estuvieron presentes el Vocal Ejecutivo de Caza y Pesca Tamaulipas y el Secretario de Turismo del Estado, Benjamín Hernández, quienes constataron el éxito de esta fiesta deportiva y familiar. Los funcionarios destacaron el potencial turístico de la Presa Estudiante Ramiro Caballero y el impacto positivo que eventos como este tienen en la economía local.

“Estamos muy orgullosos de haber sido sede de la Gran Final de la Copa Tamaulipas de Pesca Deportiva”, afirmó el Dr. Zúñiga Rodríguez. “Este evento no solo promueve el deporte y la convivencia familiar, sino que también impulsa el turismo en nuestro municipio y genera una importante derrama económica. Seguiremos trabajando para que González se convierta en un destino turístico de primer nivel”.

La Copa Tamaulipas de Pesca Deportiva no solo representó una competencia de alto nivel, sino también una oportunidad para disfrutar de la belleza natural de González y fortalecer los lazos familiares. El ambiente festivo y la camaradería entre los participantes fueron una constante durante todo el evento.

El éxito de la Gran Final de la Copa Tamaulipas de Pesca Deportiva reafirma el compromiso de González con el impulso al turismo como motor de crecimiento integral, inclusivo y sostenible. El municipio se prepara para seguir recibiendo eventos de talla estatal y nacional, consolidándose como un destino turístico clave en Tamaulipas.

El alcalde Zúñiga Rodríguez agradeció a todos los participantes, organizadores y familias que visitaron González, reiterando su compromiso de seguir trabajando para que el turismo se convierta en una de las mayores fortalezas del municipio.