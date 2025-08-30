GOBIERNO DE GÓMEZ FARÍAS INVIERTE EN EL MANTENIMIENTO DE SU RED DE DRENAJE

El alcalde Frank de León supervisa las labores para optimizar el sistema de alcantarillado y asegurar un servicio eficiente para los ciudadanos.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tamaulipas. El gobierno municipal de Gómez Farías, bajo la dirección del alcalde Frank de León, está llevando a cabo una serie de trabajos de mantenimiento en la red de drenaje del municipio. El objetivo principal de estas acciones es asegurar la correcta funcionalidad del sistema de alcantarillado, garantizando así un servicio óptimo y de calidad para toda la población.

Estas labores, que se están implementando, buscan prevenir problemas de obstrucciones y desbordamientos, especialmente en previsión de la temporada de lluvias. El alcalde de León ha subrayado la importancia de mantener la infraestructura en condiciones óptimas para evitar afectaciones a la salud pública y al bienestar de los habitantes.

Los trabajos de mantenimiento incluyen la limpieza de coladeras y ductos, así como la reparación de tramos dañados. El edil ha hecho un llamado a la ciudadanía para colaborar no arrojando basura ni desechos en la vía pública o en las alcantarillas, ya que esto contribuye a la saturación de la red y a la aparición de problemas en el sistema.