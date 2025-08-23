ELOCUENTE CONFERENCIA DE JAIRA CARDONA EN EL IMEP

El Mante, Tamps. – Con gran éxito se llevó a cabo la conferencia “La ética en Trabajo Social”, impartida por la Lic. Jaira Cristal Cardona Méndez, actual Regidora del Ayuntamiento de El Mante, ante estudiantes del tercer cuatrimestre de la Licenciatura en Trabajo Social del Instituto Mantense de Estudios Profesionales (IMEP).

La ponencia, realizada ayer por la tarde, acaparó la atención de los presentes gracias al dominio y claridad con la que Cardona Méndez abordó el tema, resaltando la importancia de la ética en la práctica profesional del trabajo social.

Alumnos y profesionistas asistentes reconocieron la calidad de su disertación, destacando la manera en que transmitió conocimientos y reflexiones útiles para su formación académica.

La conferencia se llevó a cabo gracias a la invitación de la Rectora del Centro Universitario IMEP, Lic. Marisa Anagueli Treviño Báez, quien expresó su satisfacción por acercar a los estudiantes experiencias y voces con autoridad en la materia.

Con este encuentro, Jaira Cardona reafirma su compromiso con la educación y el fortalecimiento de valores en la comunidad estudiantil, contribuyendo desde su experiencia tanto académica como en el servicio público.