SOSTIENEN REUNIÓN CLAVE POR PROYECTO DE ETANOL

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como parte del seguimiento al proyecto estratégico para la instalación de una planta de etanol en Tamaulipas, impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, sostuvo una reunión de trabajo con el subsecretario de Inversión y Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Energía, Óscar Xitec Pérez Contreras.

Durante el encuentro, se abordaron temas clave relacionados con los biocombustibles, poniendo especial énfasis en garantizar la rentabilidad del cultivo de sorgo para los productores tamaulipecos, así como asegurar el abasto necesario que una planta de esta magnitud demandaría, estimado en alrededor de 400 mil toneladas de sorgo por año.

El titular de Desarrollo Rural compartió un análisis detallado que incluye la capacidad de producción por ciclo, superficie sembrada por municipio y proyecciones de rendimiento, elementos fundamentales para sustentar el plan de negocios y definir un precio razonable que garantice la rentabilidad del cultivo para los productores.

Asimismo, se entregó una propuesta técnica que fue fortalecida por el secretario Varela, misma que busca sentar las bases para un modelo de negocio viable y sustentable.

Uno de los aspectos solicitados por la Secretaría de Energía fue un histórico de más de 10 años sobre el comportamiento de los futuros del maíz en la Bolsa de Chicago, con el objetivo de evaluar la variabilidad de precios y mitigar riesgos financieros para los inversionistas y agricultores.

Esta información se encuentra actualmente en proceso de acopio por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura.

El Gobierno del Estado, a través de la secretaría, mantiene como premisa básica que los productores estén siempre dentro de rangos de rentabilidad, con el fin de impulsar el desarrollo económico regional y fomentar proyectos sostenibles en el sector agroindustrial.

Además, se exploró la posibilidad de ir más allá del etanol y avanzar hacia la producción de bioturbosina, un biocombustible con alta demanda a nivel internacional y proyecciones de crecimiento ante los compromisos ambientales de México y del sector aéreo rumbo al 2030.

Según la Secretaría de Energía, este mercado presenta actualmente menos restricciones y mayor potencial de expansión.

Con estas acciones, Tamaulipas continúa consolidándose como un estado estratégico en el desarrollo de energías limpias y sustentables, promoviendo alianzas entre el sector público, privado y los productores del campo.

Durante la reunión también estuvieron presentes Mario Arizpe Martínez, director de Innovación de la Secretaría de Energía; Juan Báez Rodríguez, asesor de la secretaría; Perfecto Solís Alanís, director de Vinculación Institucional.

Cuarto Poder de Tamaulipas/