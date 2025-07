“GONZÁLEZ NECESITA UN HOSPITAL, CONFIAMOS EN QUE LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM RESPALDARÁ ESE PROYECTO.” MIGUEL ZÚÑIGA, ALCALDE DE GONZÁLEZ.

González, Tamaulipas, a 3 de julio de 2025 – El Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, Presidente Municipal de González, lanzó hoy un llamado urgente por la construcción de un hospital en el municipio, destacando que la reciente crisis por lluvias ha evidenciado la imperante necesidad de contar con infraestructura médica propia. En entrevista luego de su participación durante la mesa de trabajo del Puesto de Mando de Protección Civil en la Zona Sur de Tamaulipas, el edil abordó los desafíos de salud que enfrenta su comunidad, así como los cuantiosos daños que las precipitaciones han dejado en más del 80% de los caminos rurales.

“A González nos urge un hospital. Es en estos momentos de crisis en donde se hace patente la necesidad”, afirmó el Dr. Zúñiga Rodríguez. El Alcalde, de profesión médico, subrayó que “la configuración territorial de González exige que podamos tener un nosocomio en donde podamos brindar atención a la población”. Explicó la crítica situación actual: en condiciones “normales”, los ciudadanos deben realizar traslados de hasta hora y media desde sus comunidades hasta la cabecera municipal, donde el centro de salud les remite a hospitales cercanos, implicando otra hora y media de viaje. “Ustedes saben que soy médico, y en la medicina el tiempo es vida”, sentenció.

La urgencia de esta infraestructura se hizo palpable hace solo unos días. “Justo hace un par de días vimos como esto es real, el parto que asistimos es muestra de ello, porque la madre de familia justamente se dirigía al hospital de Ciudad Mante. Creo que es momento de que actuemos en ese sentido, años atrás no lo vieron o no lo atendieron, pero al menos durante mi administración estaremos dedicados buscar que ese proyecto se concrete y no vamos a descansar”, relató el Presidente Municipal, vinculando directamente la necesidad del hospital con la reciente contingencia que ha paralizado el trabajo en el campo de González y dañado gravemente su infraestructura vial.

Respecto a las gestiones, el Dr. Zúñiga Rodríguez informó sobre avances significativos. “Llevamos un gran avance con la solicitud de este hospital a nuestro gobernador quien nos ha dado todo su respaldo”, indicó, refiriéndose al Dr. Américo Villarreal Anaya. Sin embargo, precisó que la autorización final recae en una instancia federal: “Ahora todo se encuentra en manos de IMSS Bienestar, que son quienes tienen que darnos la autorización para elevar el CESSA a hospital de segundo nivel y poder ofrecer servicio de quirófano y especialidades básicas”.

El compromiso del gobierno municipal es absoluto. “Ya lo hemos solicitado y hemos expresado nuestra voluntad de invertir, sacrificando otro tipo de obras y meterle dinero al hospital; lo único que necesitamos es su autorización y el respaldo al proyecto para que ellos puedan operarlo”, enfatizó el Alcalde.

“Confiamos en que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum nos respalde en esta necesidad para el pueblo de González. Así como nos está brindando todo el apoyo a través de las instituciones federales por la contingencia, estoy seguro de que habrá de instruir lo necesario para que González tenga ese hospital. Tenemos toda la voluntad de hacer lo que nos corresponda y más, sabemos que contaremos con su apoyo y no vamos a descansar hasta conseguir ese objetivo.” Concluyó.