ITAVU Y GOBIERNO DE GONZÁLEZ SUMAN ESFUERZOS: ENTREGAN CERCA DE 30 ESCRITURAS Y DAN CERTEZA JURÍDICA AL PATRIMONIO MUNICIPAL

GONZÁLEZ, TAMAULIPAS.– En un significativo evento que fortalece la certeza jurídica de las familias y el patrimonio municipal, el Gobierno de González, encabezado por el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, en coordinación con el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), entregó cerca de 30 escrituras a ciudadanos de diversas colonias. Además, en un hecho histórico, el municipio recibió las escrituras de dos predios de gran valor histórico en Magiscatzin.

El objetivo central de esta jornada fue brindar la tan anhelada certeza jurídica a la ciudadanía, ofreciéndoles la tranquilidad de que su propiedad es legalmente suya.

En su mensaje, el Ing. Germán Fernández Guzmán, Coordinador de Delegaciones de ITAVU, enfatizó el trabajo conjunto y el firme compromiso del Gobernador Américo Villarreal, a quien calificó como un gran aliado de González, para ayudar a las familias a regularizar la tenencia de sus predios. Reconoció la labor de gestión del Presidente Municipal y le reiteró todo su respaldo, destacando que González es tierra de gente trabajadora que merece ser apoyada en la regularización de su patrimonio.

El evento fue presidido por el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, junto al Ing. Germán Fernández Guzmán, el Ing. Juan Francisco Castillo Alcántar, delegado de ITAVU en el municipio, y la Sra. María Rosario Torres.

Contaron con la presencia de distinguidos invitados especiales como la Lic. Frisnett Quintero, Directora Regional de Bienestar Social; el Director del ITEA, Omar Alonso Rodríguez; la Jefa de la Oficina del Registro Civil, Flor Silvestre Figueroa; el Jefe de la Oficina Fiscal, Enrique Hernández; el Jefe del CREDE, Profr. Víctor Manuel Alcántar; y el Segundo Regidor Uriel Sosa Almazán.

La Sra. María Irene Aguirre Estrada, vecina de la colonia Superación y beneficiaria de este programa, expresó su profundo agradecimiento a las autoridades por el apoyo recibido. Emocionada, indicó sentirse muy entusiasmada por la tranquilidad que ahora tiene al saber que su terreno y su casa, nadie se los podrá quitar.

En su intervención, el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez manifestó la profunda alegría de su administración por este logro. “Hoy, junto al ITAVU, no solo entregamos un documento; hoy entregamos certeza, seguridad y un futuro más sólido para cada uno de sus hogares. Sé que muchos de ustedes han esperado este día por años; han trabajado con la esperanza de ver consolidado el sueño de tener un patrimonio propio y legalmente reconocido. Hoy, ese sueño se convierte en realidad”, afirmó.

El alcalde explicó la importancia del ITAVU como una institución clave del Gobierno del Estado, dedicada a apoyar a las familias tamaulipecas, especialmente a las de menores ingresos, para que accedan a una vivienda digna y, crucialmente, a la certeza jurídica de su patrimonio. Subrayó que esta entrega es un claro ejemplo del trabajo en equipo entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, destacando que no sería posible sin el compromiso y apoyo incondicional del Gobernador.

El Dr. Zúñiga Rodríguez también hizo hincapié en el desorden administrativo heredado, señalando la falta de escrituración de espacios públicos municipales como el basurero o la ausencia de lagunas de oxidación. “Es increíble pensar que González no tiene un basurero propio, que no tiene lagunas de oxidación, y que incluso muchos de nuestros espacios públicos no están debidamente escriturados. Por eso yo los entiendo, porque sé lo que es no tener certeza de los lugares en los que queremos construir un mejor González”, sentenció.

Finalmente, el alcalde reiteró el compromiso de su gobierno con el bienestar de todas las familias, prometiendo seguir gestionando y trabajando incansablemente para fortalecer el tejido social y ofrecer condiciones de vida dignas.