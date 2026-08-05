CONTINÚA GOBIERNO DE GÓMEZ FARÍAS CON APOYO EN OBRAS DE LOSAS DE CONCRETO

• El alcalde Frank de León mantiene la entrega de materiales de construcción a sectores vulnerables de Gómez Farías.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam.- El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Frank de León mantiene las acciones de apoyo a la ciudadanía mediante la construcción de losas de concreto en distintos sectores del municipio, como parte de los programas de beneficio social que impulsa la administración.

El presidente municipal destacó que este tipo de apoyos continúan llegando a las familias que más lo necesitan, reafirmando el compromiso de trabajar de manera cercana con la población y atender sus solicitudes.

Durante una de las entregas, Frank de León expresó su satisfacción por respaldar a habitantes del ejido Sabinas, señalando: “Un gusto ayudar a mis amigas de siempre de Sabinas”, al reiterar que su administración seguirá impulsando este tipo de acciones en favor del bienestar de las familias del municipio.

Con estas obras, el Gobierno de Gómez Farías busca mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, fortaleciendo la infraestructura básica y brindando apoyos que contribuyan al desarrollo de las comunidades.