INSTALAN 18 LÁMPARAS LED EN LA COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE PARA FORTALECER LA SEGURIDAD

El Gobierno Municipal de Ocampo llevó a cabo la instalación de nuevas luminarias en la calle principal de la comunidad, con el objetivo de mejorar la visibilidad y brindar mayor seguridad a las familias.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam.– Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura urbana y ofrecer espacios más seguros a la población, el Gobierno Municipal de Ocampo que preside el C. P. Melchor Budarth Báez, realizó la instalación de 18 lámparas LED de 60 watts en la calle principal de la Colonia Santa María de Guadalupe.

Con esta obra se mejora significativamente la iluminación del sector, favoreciendo una mayor visibilidad durante las noches y contribuyendo a la seguridad de peatones y automovilistas, además de brindar mayor tranquilidad a las familias que habitan en esta comunidad.

Las autoridades municipales destacaron que estas acciones forman parte del compromiso de continuar impulsando proyectos que eleven la calidad de los servicios públicos y mejoren las condiciones de vida de los habitantes.

El Gobierno de Ocampo reiteró que seguirá trabajando para construir un municipio más seguro, con comunidades mejor iluminadas y espacios públicos dignos para todas y todos.