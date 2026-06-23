REHABILITA PATTY CHÍO, TECHOS EN LA PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTÚ

* El Gobierno Municipal realizó trabajos de impermeabilización en aulas y reparación de la red de drenaje en el plantel del turno Vespertino de la Linares.

* El director Gerardo Gea Balderas reconoció la respuesta permanente de la alcaldesa a las solicitudes del plantel.

Reafirmando el compromiso con la educación y el bienestar de la niñez mantense, la presidenta municipal Patty Chío encabezó la entrega de la obra de impermeabilización en techos de aulas de este plantel y reparación de la red de drenaje en la Escuela Primaria Rodolfo Torre Cantú, ubicada en la colonia Linares.

Acompañada por integrantes del cabildo, regidores, padres de familia, alumnos y autoridades educativas, Patty Chío destacó que la educación es una prioridad para su administración, por lo que se impulsan obras que permitan a las y los estudiantes desarrollarse en espacios seguros y dignos.

La obra fue ejecutada con recursos del programa FORTAMUN 2025 y responde a una de las necesidades más importantes planteadas por la comunidad escolar.

En su mensaje, el director del plantel, Gerardo Gea Balderas, agradeció el respaldo brindado por el Gobierno Municipal y reconoció la disposición de la presidenta municipal para atender las gestiones realizadas por la institución.

“Siempre hemos tenido respuesta a nuestras solicitudes. Cada vez que hemos tocado las puertas de la Presidencia Municipal hemos encontrado apoyo y atención. Hoy vemos reflejado ese compromiso en una obra que beneficia directamente a nuestros alumnos y mejora las condiciones de nuestra escuela”, expresó.

Destacó que el trabajo coordinado entre autoridades, docentes y padres de familia ha permitido avanzar en la atención de las necesidades del plantel, fortaleciendo el entorno educativo para las nuevas generaciones.

Por su parte, Patty Chío reiteró que su gobierno continuará trabajando cerca de la gente y atendiendo las demandas de las instituciones educativas, convencida de que invertir en la educación es construir un mejor futuro para El Mante.