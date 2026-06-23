LIBERAN CRÍAS DE TORTUGA LORA NIÑAS Y NIÑOS DE GÜÉMEZ



-En el marco del programa de turismo social que implementan el Sistema DIF Tamaulipas y la Secretaría de Turismo

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Soto la Marina, Tamaulipas.- Niñas y niños de la Escuela Primaria “Ignacio Manuel Altamirano”, ubicada en el ejido Balconcitos, del municipio de Güémez, vivieron una experiencia inolvidable al visitar La Pesca, en Soto la Marina, donde participaron en la liberación de crías de tortuga lora, una de las especies marinas más emblemáticas y protegidas del Golfo de México.

La experiencia permite fortalecer su vínculo con la naturaleza y generar una mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

Durante esta actividad, las y los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca la importancia de la conservación de la vida silvestre y los ecosistemas costeros, además de aprender sobre los esfuerzos que se realizan en Tamaulipas para proteger a esta especie en peligro de extinción.

“En la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya se mantiene una estrecha coordinación entre dependencias estatales y municipales para desarrollar acciones en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad, privilegiando programas que generen bienestar, igualdad de oportunidades y desarrollo integral, como en esta ocasión con Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad y Glynnis Jiménez Vázquez, presidenta municipal de Soto la Marina”, indicó.

Cada viaje representa una oportunidad para aprender, descubrir y crear recuerdos que pueden transformar la visión de nuestras niñas y niños sobre su entorno.

Por ello, continuamos fortaleciendo el Turismo Social con el DIF Tamaulipas que dirige la doctora María de Villarreal para que más personas tengan acceso a estas experiencias enriquecedoras”, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

Cuarto Poder de Tamaulipas/