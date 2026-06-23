GOBIERNO DE GÓMEZ FARÍAS DIGNIFICA ESPACIO COMUNITARIO CON NUEVO PISO EN LA IGLESIA DE EL NACIMIENTO

La obra, impulsada por la administración de Frank De León, busca fortalecer el tejido social y ofrecer mejores condiciones para las actividades religiosas de los habitantes.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAMAULIPAS.- El Gobierno Municipal de Gómez Farías, encabezado por el alcalde Frank De León, anunció de manera oficial la conclusión de los trabajos de construcción del nuevo piso en la iglesia de la comunidad de El Nacimiento.

Esta obra de infraestructura social fue ejecutada con el firme objetivo de mejorar, rescatar y dignificar un espacio de gran relevancia para las y los habitantes de la localidad, quienes asisten regularmente a este recinto para desarrollar sus actividades religiosas, de esparcimiento y convivencia comunitaria.

Con la entrega de este proyecto, la administración municipal reafirma su compromiso de atender las necesidades prioritarias de todas las comunidades del municipio, promoviendo el trabajo conjunto entre las autoridades y la ciudadanía para elevar la calidad de vida de las familias locales.

“Con fe y unidad comunitaria es posible alcanzar las metas que benefician a todos. El desarrollo de nuestro municipio no es un esfuerzo de hoy, es un compromiso de siempre”, puntualizaron las autoridades municipales, destacando la importancia de seguir fortaleciendo el tejido social a través de obras que dejen huella.