FIRME IMPULSO A LA EDUCACIÓN EN GÓMEZ FARÍAS: ENTREGA DE PINTURA PARA PLANTELES ESCOLARES

El alcalde Frank de León destacó el trabajo en equipo con la Secretaría de Educación del Estado a través del CREDE de Loma Alta.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM. — Con el firme compromiso de fortalecer la infraestructura educativa del municipio, el alcalde Frank de León acudió como invitado especial a la entrega de pintura destinada a diversas instituciones escolares de la localidad.

El beneficio fue otorgado a las distintas Instituciones Educativas del Municipio, por el Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) de Loma Alta, organismo perteneciente a la Secretaría de Educación del Estado. Durante el acto, el mandatario municipal expresó su profundo agradecimiento por la distinción y reiteró la importancia de la colaboración institucional para el mejoramiento de las escuelas.

Al respecto, el edil enfatizó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para dignificar los espacios de aprendizaje: “¡Siempre en equipo por la educación de nuestros niños y jóvenes!”, puntualizó, reafirmando el compromiso mutuo entre el gobierno municipal y el estado en favor del sector educativo.