PROMUEVE ARMANDO MARTÍNEZ EL DEPORTE ENTRE LA JUVENTUD ALTAMIRENSE

Inaugura alcalde torneo cuadrangular de básquetbol en el marco del 277 aniversario de la fundación de Altamira

Altamira, Tamps.- 20 Junio 2026.- En el marco del 277 aniversario de la fundación de Altamira, el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez inauguró un torneo cuadrangular de básquetbol, reafirmando su compromiso con el impulso al deporte y el desarrollo integral de la juventud altamirense.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Academia TALAMIRA, donde participaron equipos representativos de Ciudad Victoria, Ciudad Mante, Tampico y Altamira, en una jornada deportiva que reunió a jóvenes atletas, entrenadores y familias de la región.

Durante la ceremonia inaugural, el presidente municipal destacó la importancia de fomentar espacios que promuevan la sana convivencia y la práctica deportiva entre las nuevas generaciones.

“Con este tipo de eventos deportivos se fortalecen los lazos entre las familias y la competencia deportiva entre los jóvenes, creando un espacio de diversión para todos”, expresó el edil.

Armando Martínez señaló que su administración continuará respaldando iniciativas que impulsen el talento deportivo local y contribuyan a la formación de ciudadanos comprometidos con estilos de vida saludables.