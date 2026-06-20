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SE UNE DIF EL MANTE AL HÁBITO DE LA LECTURA EN LA NIÑEZ DE LA ZONA RURAL

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El Sistema DIF El Mante se une a las acciones para el fortalecimiento del desarrollo integral de la niñez, promoviendo el hábito de la lectura a través del programa “Tipi Lector”, realizado en la Escuela Primaria Rural “Melchor Ocampo” del ejido Celaya.

Como invitada a la actividad escolar, la directora del Sistema DIF El Mante, Erika Torres Velázquez, participó con niñas y niños en la dinámica de lectura, en la que se compartió el cuento “El Ratón Pérez”, una divertida historieta que transmitió un mensaje significativo sobre la unión, el amor y la convivencia en el entorno familiar y escolar.

La dinámica, donde los maestros también contaron cuentos y fomentaron entre niños y padres de familia el hábito de la lectura; permitió generar un espacio de aprendizaje y convivencia.

Las y los estudiantes mostraron entusiasmo e interés, reforzando así la importancia de la lectura como herramienta fundamental en su formación educativa.

“Es un gusto compartir con ustedes esta bonita experiencia. A nombre de la presidenta municipal, Patty Chío, les compartimos el compromiso del gobierno municipal de fomentar la unión en las familias con este tipo de actividades que transmiten cultura y valores a las infancias”, dijo la directora del DIF.

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