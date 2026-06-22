FRANK DE LEÓN INAUGURA CENTRO DE CÓMPUTO EN ESCUELA PRIMARIA DE GÓMEZ FARÍAS

El nuevo espacio fortalecerá el aprendizaje y brindará herramientas tecnológicas indispensables para el desarrollo académico de las nuevas generaciones.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – Con el compromiso de impulsar la educación en el municipio, el alcalde Frank de León inició la semana con la inauguración oficial del nuevo Centro de Cómputo de la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías.

Este nuevo espacio educativo tiene como objetivo principal fortalecer los procesos de aprendizaje de los alumnos, dotándolos de las herramientas tecnológicas necesarias para afrontar los retos académicos actuales y reducir la brecha digital.

Durante el corte del listón, el mandatario municipal destacó la importancia de invertir en la infraestructura escolar para asegurar un mejor futuro para los estudiantes locales.

“Seguimos trabajando por una mejor educación y mayores oportunidades para las nuevas generaciones”, afirmó el edil durante su mensaje a la comunidad escolar, reafirmando que su administración mantendrá la gestión de proyectos que beneficien directamente al sector educativo del municipio.