domingo, junio 21, 2026
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ENTREGAN CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN VIAL EN OCAMPO PARA MEJORAR EL SERVICIO CIUDADANO

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  • El alcalde Melchor Budarth Báez encabezó el evento que busca fortalecer la seguridad, el orden y la preparación de los elementos en el municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

OCAMPO, Tam.- Con el firme objetivo de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía y optimizar las labores de orden vial, el alcalde, C.P. Melchor Budarth Báez, encabezó la ceremonia de entrega de constancias a los participantes que concluyeron satisfactoriamente el curso de capacitación sobre el Reglamento de Vialidad y Tránsito.

Durante el evento, se destacó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la preparación, el profesionalismo y el compromiso de quienes día a día contribuyen a mantener la seguridad y el orden en el municipio.

Con la implementación de estos talleres y la actualización constante de su personal, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con las familias de la región, bajo la premisa de seguir trabajando por un Ocampo más seguro, ordenado y mejor preparado para los retos actuales.

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