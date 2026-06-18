CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL EN GÓMEZ FARÍAS; REPARAN EL PASO A LA PRESA EN EL RIACHUELO

El alcalde Frank de León, en coordinación con los habitantes del ejido, sumó esfuerzos para rehabilitar este acceso importante para la comunidad.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, Tam. – Con el firme objetivo de mejorar la conectividad y garantizar traslados más seguros para los habitantes del municipio, el alcalde Frank de León continúa encabezando las acciones de reparación y mantenimiento integral de caminos y calles en diversas localidades de la región.

Como parte de este programa permanente de mejoramiento vial, se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación en el ejido El Riachuelo. En esta ocasión, la clave del éxito fue el trabajo en equipo entre el Gobierno Municipal y la propia ciudadanía, quienes unieron esfuerzos para reparar de manera óptima el paso que conecta a la comunidad con la presa.

“¡Unidos siempre se puede!”, destacó el edil, reconociendo la participación activa de los vecinos, la cual permite acelerar los resultados y transformarlos en un beneficio directo para las familias que diariamente transitan por esta ruta.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de mantener una infraestructura vial digna, apostando por el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno para impulsar el desarrollo de Gómez Farías.