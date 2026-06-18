CELEBRA PATTY CHÍO A PADRES MANTENSES

* Con gran festejo mundialista cientos de familias disfrutaron de una tarde de convivencia, regalos y emoción futbolera en la Plaza Principal.

*Se entregaron dos boletos para el partido Corea Sudáfrica, como regalo a los padres ganadores

En un ambiente de fiesta, unidad familiar y pasión por el futbol, la Presidenta Municipal Patty Chío encabezó el gran Festejo Mundialista del Día del Padre, evento que reunió a cientos de familias mantenses en la Plaza.

Acompañada de integrantes del Cabildo y funcionarios municipales, la alcaldesa convivió con los asistentes y reiteró su reconocimiento a todos los padres de familia por su esfuerzo diario, dedicación y compromiso con sus seres queridos.

“Hoy queremos reconocer a todos los papás mantenses que todos los días trabajan, luchan y entregan lo mejor de sí por sus familias. Este festejo es para ustedes, porque merecen nuestro respeto, admiración y agradecimiento”, expresó Patty Chío.

Durante la celebración, las familias disfrutaron de la transmisión del encuentro entre las selecciones de México y Corea, además de botanas, refrescos y diversas actividades recreativas preparadas especialmente para la ocasión.

La emoción también estuvo presente con la rifa de regalos artículos alusivos al Mundial y pantallas, además de la entrega del premio especial consistente en dos boletos para el partido entre Sudáfrica y Corea del Sur que se celebrará en Monterrey.

La presidenta municipal destacó que para su gobierno es fundamental promover espacios de convivencia que fortalezcan los valores familiares y la unión de la comunidad.