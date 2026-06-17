INAUGURAN DELEGACIÓN REGIONAL DEL INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LOS MIGRANTES EN EL MANTE

La alcaldesa Patty Chío y el titular estatal de la dependencia, Juan José Rodríguez, encabezan la apertura de las nuevas oficinas para fortalecer la atención y el apoyo coordinado a las familias migrantes de la región.

CIUDAD MANTE, Tamaulipas. — Con el firme compromiso de respaldar a la comunidad migrante y sus familias, la alcaldesa Patty Chío asistió a la inauguración de la Delegación Regional del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM) en la zona Mante, oficina que quedará bajo la responsabilidad de José Reyes Guevara Servín.

Al evento asistió el titular del ITM a nivel estatal, Juan José Rodríguez Alvarado, marco en el cual se reiteró la total disposición del Gobierno Municipal de El Mante 2024-2027 para trabajar de manera coordinada con el Estado, garantizando un frente común que resulte en un beneficio directo para las familias de los connacionales.

Con la apertura de esta nueva sede regional, se busca acercar de manera oportuna diversos servicios, programas sociales y trámites esenciales que fortalezcan el tejido de atención integral a la población en retorno, tránsito o de origen en esta zona de la entidad.

Las oficinas de la delegación se encuentran ubicadas estratégicamente en la calle Ocampo, entre Juárez y Canales de la zona centro de esta ciudad, espacio donde el personal especializado brindará atención, orientación y acompañamiento permanente a las y los migrantes que lo requieran.

Al significativo corte de listón también se sumaron representantes del poder legislativo, contando con la presencia de la diputada federal Blanca Narro Panameño y el diputado local Alberto Moctezuma Castillo, quienes respaldaron las acciones en favor de los derechos de los migrantes en la región.