MARIELA LÓPEZ SOSA ARRANCA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO SALÓN DE CLASES EN LA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN

Xicoténcatl, Tamaulipas.– Reafirmando el compromiso con la educación como una prioridad de prioridades, Mariela López Sosa, Presidenta Municipal de Xicoténcatl, encabezó el arranque de obra para la construcción de un nuevo salón de clases en la Escuela Primaria Hermanos Flores Magón.

Durante el evento, la alcaldesa estuvo acompañada por integrantes del Cabildo, personal de Obras Públicas, así como por la directora del plantel, María Magdalena Montelongo López, alumnas, alumnos, madres y padres de familia, quienes fueron testigos del inicio de esta importante acción en favor de la educación.

La obra permitirá mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje de las y los estudiantes, mejorando la infraestructura educativa y atendiendo una necesidad importante para esta institución.

En su mensaje, la Presidenta Municipal reiteró que seguirán impulsando acciones que beneficien directamente a las escuelas, al considerar la educación como uno de los renglones más importantes para el desarrollo de las nuevas generaciones.