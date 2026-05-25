TAMAULIPAS DENTRO DEL TOP 10 DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2026

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Guadalajara, Jalisco.- Tamaulipas continúa firmando una actuación histórica dentro de la Olimpiada Nacional 2026, al colocarse momentáneamente dentro del Top 10 del medallero general nacional, de acuerdo con el último corte oficial emitido por la CONADE.

La delegación tamaulipeca se ubica en la novena posición nacional con un total de 140 medallas, divididas en 44 preseas de oro, 35 de plata y 61 de bronce, reflejando el crecimiento competitivo y el nivel mostrado por las y los atletas del estado durante esta máxima justa deportiva juvenil.

Uno de los mayores logros para Tamaulipas en esta edición ha sido la sobresaliente participación de la delegación de judo, disciplina que se proclamó campeona nacional y que además se convirtió en la delegación tamaulipeca con más medallas de oro obtenidas dentro de esta Olimpiada Nacional 2026.

Asimismo, durante los últimos días también ha destacado la disciplina de atletismo, que ha aportado importantes resultados al medallero estatal, sumándose al trabajo previamente realizado por deportes como tiro deportivo, tiro con arco y otras disciplinas que han contribuido al posicionamiento de Tamaulipas entre las mejores delegaciones del país.

La actividad para la representación tamaulipeca continuará durante las próximas dos semanas, periodo en el que todavía restan competencias importantes dentro del cierre de la Olimpiada Nacional 2026, por lo que el medallero estatal podría seguir incrementándose.

El director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, felicitó a todas y todos los atletas que han logrado medalla de oro, plata y bronce, además de reconocer el esfuerzo, disciplina y compromiso mostrado por cada integrante de la delegación estatal.

“Cada atleta ha puesto en alto el nombre de Tamaulipas con entrega y orgullo. Reconocemos el gran trabajo que están realizando junto a entrenadores, delegados y familias, quienes también forman parte de este logro histórico para nuestro estado”, expresó.

Cuarto Poder de Tamaulipas/