EXHORTA SALUD A LA POBLACIÓN A EXTREMAR CUIDADOS POR CALOR Y DENGUE EN EL ESTADO

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Después de las intensas lluvias registradas en gran parte del estado, la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, exhortó a la población a sumarse a las acciones contra el dengue y mantener limpios sus patios, libres de llantas, cubetas y botellas que almacenan agua; así como a eliminar objetos que pudieran ser criaderos del mosco transmisor de esta enfermedad.

Informó que, aun y cuando se presenta una disminución en los últimos días, en este año se tiene un acumulado de 31 casos de dengue en la entidad y son los municipios de Madero, Mante y Tampico en donde se han registrado el mayor número de ellos.

“Es importante que nos unamos a las acciones preventivas para evitar el dengue en nuestros hogares, por ello el gobernador Américo Villarreal Anaya destina una importante cantidad de recursos para el programa de vectores y que las actividades para su combate sean permanentes”, destacó Hernández Campos en entrevista previa a los honores a la bandera.

Por otra parte y al ser cuestionada sobre la situación que actualmente registran las altas temperaturas en territorio tamaulipeco, informó que se han presentado 19 casos asociados al calor, como deshidratación, insolación o golpe de calor.

“Con las altas temperaturas también se han registrado enfermedades asociadas, como las deshidrataciones, que han generado que del total de casos, 9 pacientes presenten golpe de calor, y tenemos reportada una defunción que se presentó en el municipio de Mante por esta causa”, informó la secretaria de Salud.

Insistió a la población para que no baje la guardia ante este tipo de padecimientos y tome medidas que protejan su salud, como tomar suficiente agua para mantenerse debidamente hidratados, no exponerse al sol en las horas de intenso calor y utilizar ropa adecuada.

Por último, detalló que, en el caso de las enfermedades gastrointestinales, en esta temporada y en un comparativo con el año anterior, se han incrementado en un 9.5 por ciento y son los menores de 5 años y los adultos mayores quienes más han presentado este padecimiento, por ello recomendó lavarse frecuentemente las manos, no consumir productos crudos y evitar que los alimentos estén por tiempo prolongado sin refrigeración para impedir su descomposición.

Cuarto Poder de Tamaulipas/