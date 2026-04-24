FORTALECEN NUTRICIÓN ESCOLAR EN XICOTÉNCATL CON ENTREGA DE EQUIPAMIENTO PARA DESAYUNADORES

El programa, coordinado entre el Gobierno Municipal y el DIF Tamaulipas, beneficia a 29 planteles educativos de nivel básico para optimizar la calidad alimentaria de los estudiantes.

Xicoténcatl, Tam. – Con el firme objetivo de elevar la calidad de vida de la niñez y garantizar espacios dignos para su alimentación, autoridades municipales y estatales encabezaron la entrega de equipamiento y utensilios de cocina destinados a desayunadores escolares en diversos planteles del municipio.

El evento tuvo lugar en la Escuela Primaria Justo Sierra (turno matutino), donde la Presidenta Municipal, Mariela López Sosa, lideró la actividad en estrecha coordinación con el Sistema DIF Tamaulipas. Esta iniciativa busca modernizar y optimizar las condiciones en las que se preparan los alimentos diarios para los estudiantes de nivel básico.

La entrega de estos insumos representa un avance significativo para la infraestructura educativa local, impactando directamente a 29 planteles educativos. Según las autoridades, estas acciones permiten que el programa de desayunos escolares opere con mayor eficiencia, asegurando una nutrición adecuada para cientos de niñas y niños en la región.

El acto protocolario contó con la participación de figuras clave en la administración pública y la supervisión de programas sociales: Lic. Francisco Javier Segura Gómez, Secretario del Ayuntamiento, representantes del DIF Tamaulipas: Lic. Olga Azuara Elizondo, Lic. Mariela González García, Lic. Luis Olvera y la Lic. Linda Reyes Enríquez, integrantes del área de supervisión del programa.

Representación Escolar: Por parte de la primaria sede “Justo Sierra”, asistieron las maestras Gloria Elvia Cota Novoa y María del Rosario Márquez Montoya.

“Con estas acciones, las autoridades municipales y estatales reafirman su compromiso de trabajar en conjunto para respaldar a las instituciones educativas y proteger el bienestar de la infancia.”

Al finalizar el evento, se destacó que la suma de esfuerzos entre el gobierno local y estatal continuará siendo la ruta para fortalecer los programas de asistencia social y el desarrollo integral de los alumnos de Xicoténcatl.