ENTREGA PATTY CHÍO APOYOS   A POBLACIÓN VULNERABLE

​* Agradece el respaldo de la Dra. María de Villarreal, Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, y de la Beneficencia Pública para atender con acciones inmediatas a la ciudadanía.

​Con acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables, el Gobierno Municipal de El Mante, en coordinación con el Sistema DIF Tamaulipas y la Beneficencia Pública, llevó a cabo la entrega de sillas de ruedas y aparatos funcionales.

La presidenta municipal, Patty Chío, encabezó la entrega y destacó que estos apoyos se canalizan a través del área de Atención Ciudadana, la cual diariamente atiende y da respuesta a las necesidades prioritarias de la población.

Asimismo, reconoció el respaldo de la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, por su compromiso con las familias tamaulipecas al contribuir a que estos beneficios lleguen a quienes más lo requieren.

“Estas acciones forman parte de una política social enfocada en la inclusión y el bienestar, facilitando herramientas que mejoran la movilidad y calidad de vida de las personas beneficiadas. Esto es posible gracias al gobernador Américo Villarreal y a la Dra. María de Villarreal, quienes hacen posible este trabajo humanista”, afirmó la Presidenta Municipal.

Acompañada por Perla Cristina Chío de la Garza, presidenta del Patronato del Sistema DIF El Mante, y la directora Erika Torres Velázquez, también se entregaron dotaciones alimentarias a quienes recibieron sillas de ruedas, andadores y bastones.

Patty Chío reiteró que tanto el Gobierno Municipal como el Sistema DIF El Mante continúan trabajando de manera cercana a la ciudadanía, impulsando programas que verdaderamente impactan en el bienestar social y atendiendo de manera explícita las solicitudes de atención ciudadana, las cuales están disponibles de manera permanente.

“Quienes requieran de este beneficio pueden acercarse al Sistema DIF El Mante y solicitarlo presentando un expediente médico de su discapacidad”, concluyó.