SE CONSOLIDA ALTAMIRA COMO DESTINO TURÍSTICO EN SEMANA SANTA

*La playa Tesoro, parque Acuático y la Laguna de Champayán, entre los atractivos más visitados

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, el municipio de Altamira ha reafirmado su posición como uno de los destinos turísticos más atractivos del sur del estado, destacando por la afluencia registrada en sitios como Playa Tesoro, el Parque Acuático y la Laguna de Champayán.

El presidente municipal, Dr. Armando Martínez Manríquez, acompañado de su esposa, la presidenta del DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez, realizó un recorrido por Playa Tesoro, donde se desarrolló el Torneo de Voleibol de Playa organizado por el gobierno municipal, en un ambiente familiar y de gran participación.

Tan solo el Viernes Santo, este destino turístico recibió a 9 mil 410 visitantes, quienes disfrutaron de las condiciones naturales del lugar y de las actividades recreativas programadas.

“Nos dio mucho gusto saludar a las y los visitantes que están disfrutando de la playa más bonita de nuestro estado, un espacio lleno de vida, alegría y convivencia familiar. Altamira sigue brillando como un gran destino turístico”, expresó el alcalde durante su visita.

Por otra parte, el Parque Acuático de Altamira reportó el ingreso de 551 personas durante el Viernes Santo, alcanzando un total de mil 722 visitantes en el transcurso de la última semana.

En conjunto, los principales atractivos del municipio registraron una afluencia total de 32 mil 471 visitantes en dicho periodo, reflejando el interés creciente por esta localidad.

Asimismo, otros puntos de gran concurrencia han sido la Isla de la Esperanza, ubicada en la Laguna de Champayán, así como los recorridos en el tranvía turístico que ofrece paseos por los sitios más representativos de la ciudad.