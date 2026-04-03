REFUERZA PROTECCIÓN CIVIL TAMAULIPAS OPERATIVO DE ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN PLAYA MIRAMAR DURANTE PERIODO VACACIONAL

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Madero, Tamaulipas.– Con el objetivo de garantizar la seguridad y brindar una atención oportuna a los turistas, la Coordinación Estatal de Protección Civil implementa un operativo integral en Playa Miramar en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y grupos voluntarios.

Este despliegue operativo cuenta con la participación de instancias federales, estatales y municipales, quienes trabajan de manera conjunta para fortalecer las acciones de prevención, auxilio y respuesta inmediata ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante la estancia de los visitantes.

Dentro de las acciones implementadas destacan la instalación de puntos de auxilio, recorridos permanentes de vigilancia, monitoreo de condiciones climáticas, así como la presencia estratégica de personal capacitado en primeros auxilios, rescate acuático y atención prehospitalaria.

Asimismo, los grupos voluntarios se suman a estas labores, reforzando la capacidad de respuesta y contribuyendo a mantener un entorno seguro para las familias que acuden a este importante destino turístico.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, realizó un llamado a la ciudadanía a atender en todo momento las recomendaciones emitidas por las autoridades, con el fin de prevenir accidentes y disfrutar de una estancia segura.

Por último señaló que con estas acciones, el Gobierno del Estado, que encabeza Américo Villarreal Anaya, reafirma su compromiso de salvaguardar la integridad de la población y visitantes, priorizando la prevención y la atención eficiente durante esta temporada vacacional.

Cuarto Poder de Tamaulipas/